Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çoban ile otobüste bulunan diğer 29 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
12.01.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 08:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
Etiketler : Bilecik,Bozüyük,
437252 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437252.aspx
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