Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Çoban ile otobüste bulunan diğer 29 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi