Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o konuşmadan satır başları

Toplantımıza gelen muhtarlarımızın ifade ettikleri hususlar şahsım için yol gösterici oluyor. Bizim için tek ölçü hakkın ve halkın çizdiği yoldur.Milletimizin tercihleri rastgele değildir. Arkasında büyük bir birikimi, irfan, feraset vardır. Kırk yıllık siyasi hayatımda gözüm hep milletimde oldu. Milli irade, demokrasi, hak ve özgürlükler birileri için laftan ibaret olabilir. Bizler bunların hayata geçirilmesine adadık.

YENİ BİR DÜNYA KURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları ve üzerimizde oynanan oyunları sizler de görüyorsunuz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya kurulmaya bize de yeni bir rol biçilmeye çalışılıyor. Kefeni Çanakkale ve İstiklal Harbinde yırtmıştık. Ülkemizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor, eski hesaplar önümüze sürülüyor. Son 3 yıldır yaşadığımız hadiseler bu hesaplaşmanın birer tezahüründen başka bir şey değildir.

MAŞALARI KIRMAZSAK KAZANAMAYIZ

Terör örgütleri üzerinden ülkemize yöneltilen saldırıları birer birer boşa çıkarıyoruz. Asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimzi gayet iyi biliyoruz. Maşaları kırmazsak, arkadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bölücü terör örgütüne güvenlik güçlerimiz tarihinin en büyük darbelerini vururken, milletimiz de gerçek yüzlerini görmüş durumdadır. FETÖ ile mücadelemizi tüm cephelerde sürdürüyoruz. DEAŞ denilen örgütü hem kendi topraklarımızda, hem de bölgemizde bitirmekte kararlıyız. Biz bu örgütlerin üzerine gittikçe, dışarıya verdikleri farklı görüntüler ortadan kalıyor, aynı ahtapotun kolları oldukları ortaya çıkıyor.

ARTIK ŞÜPHE KALMADI

Türkiye'nin El Bab operasyonu karşısında sergilenen tavır böyle bir hassasiyetinin olmadığını gösterdi. Artık kimsenin FETÖ'yü savunacak durumu da kalmadı. Bu örgütün darbe girişimindeki rolüne tereddütle yaklaşanlar Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastin ardından herhalde ikna olmuşlardır diye düşünüyorum. Ayrıca kimsenin PYD ile PKK'nın bağlantısını inkar etmesi mümkün değil. Bu acımasız bir güç mücadelesidir. Bu mücadelenin birinci şartı ayakta kalmaktır. Durduğunuz anda kardeş kavgasıyla bize kendi kendimizi imha ettireceklerinden hiç şüpheniz olmasın.

YAZ KIŞ DEMEDEN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

80 milyon biz tek milletiz. İkincisi tek bayrak. Bizim şehidimizin kanından rengini alan, hilaliyle bağımsızlığımızın ifadesi olan, yıldızıyla da şehidimizin ta kendisi olan bayrağımızdan başka bayrak biz tanımıyoruz. Bu bayrak için şehit olanlar şehadete yürür. Üçüncüsü de bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, diyerek yola yürüyoruz. Dördüncüsü de tek devlet. 780 bin kilometre kare vatan ve bu vatanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tek devletiz. Başka devlet tanımıyoruz. Kimse de böyle bir gayretin içine girmesin. İşte şimdi Gabar'da, Tendürek'te her yerde yaz kış demeden bu mücadele devam edecek. Bu ülkede ihanet edenlerin yeri yoktur.

BU ÜLKEDE YERLERİ YOK

Bu ülkede bu ülkeye ihanet edenlerin yeri yoktur bu böyle bilinsin. Eğer bu ülkenin bir vatandaşı isen huzurumuzu bozmadan yer içersin, her türlü hakkınız var. İlla terörist olmak gerekmiyor. Kürt olup Cumhurbaşkanı olan insanlar oldu bu ülkede. Devlet bakanlarında yer alan değişik etnik unsurdan vatandaşlarım var benim. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde en üst makamda olanları gördük. Bu yollar kimseye kapalı değil.

O KÜRSÜ SİZİN YIKMANIZ İÇİN ORAYA KONMADI

Kürt olup da Cumhurbaşkanı olan büyüklerimiz oldu bu ülkede. Bakıyorsunuz şurada, Meclis'te bir anayasa değişikliği çalışması oluyor, yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Söyleyeceklerini söylersin ondan sonra yerine oturursun. Bu kürsü yıkmak için oraya konulmadı. Sadece söylenecek veya sözü olanlar için oraya kondu. Öbür taraftan terör örgütleriyle parlamento önüne gelip bir siyasi partinin mensuplarıyla eylem yapmaları iyi niyet göstergesi değildir.

TEK ADAMCILIĞIN KAYNAĞINDA SİZ VARSINIZ

Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak hiçbir şey kazandırmıyor. 15 gün değil, 1 ay. Ben inanıyorum ki, bu parlamentodan çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, milletin iradesine inanıyorsanız, Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine inanıyorsanız bırakın milletin önüne gitsin, millet ne karar veriyorsa biz de eyvallah diyelim. Ama bunlar milletten rahatsız. İkide bir tek adamcılık tek adamcılık, ne tek adamcılığı. Bunun kaynağında siz varsınız. CHP il başkanlarının belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Daha da geriye giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Defterleri açmak istemiyorum ama açarsanız onları da görürsünüz.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyorlar. Artık bu ülkede bu tür gelenler, aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak, milletin iradesine saygı duyacak .