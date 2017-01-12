Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan, Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye meselesini görüştü
12.01.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : erdoğan,
437354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437354.aspx
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