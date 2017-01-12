Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede şimdiye kadar 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Şırnak'ta çatışma çıktı, 3 PKK'lı öldürüldü
12.01.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Uludere İlçesinde çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
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437390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437390.aspx
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