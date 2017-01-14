Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Şehit ateşi Adana'ya düştü

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle girdiği çalışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya’nın acı haberi baba ocağına ulaştı.Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak’ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya (27) ve Veysel Şirin (36) şehit olurken, 2 asker yaralandı.Uzman Çavuş Samet Kaya’nın, Adana'da Yumurtalık Zeytinbeli Mahallesi’ndeki babaevine sağlık ekipleriyle birlikte gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin babası Bedir ve annesi Nilgün çiftine verdi. Türk bayrakları asılan ve taziye çadırı kurulan şehit evinde, acılı yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.13 Ocak 1990 yılında dünyaya gelen Uzman Çavuş Samet Kaya, doğum gününden 1 gün sonra şehit düştü. Şehit Samet Kaya, 15 ay önce dünya evine girmişti.Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin'in cenazeleri, bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.