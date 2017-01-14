Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri daha önce görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen F.S'yi tespit etti.

Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.