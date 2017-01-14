Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de içeride incelemelerde bulundu. Yangından ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.Hastaların tahliyesi ve itfaiyenin çalışması sürüyor.