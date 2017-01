Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğinin darbecilerin sonunu getireceğini belirterek, “Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak.” dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han’ı anma programına katıldı. Yıldırım yaptığı açıklamada, Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin her birinin altında Sultan Abdülhamid’in imzası bulunduğuna dikkat çekerek, “Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, demiryolları... Aklınıza ne geliyorsa bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o Ulu Hakan Abdülhamid’in imzası var. Marmaray projesi de Abdülhamid’in hayalidir. Bu hayali gerçekleştiren de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan’dır.” diye konuştu.

Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

“Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaş milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından olmasına sebep oldu. Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık. Ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürmeyiz. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatıdır.”

Başbakan Yıldırım, bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bölücü terör örgütünü, FETÖ’cü terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilimum terör örgütlerini de Türkiye’nin gündeminden çıkaracaklarını söyledi.



ARTIK 367 SAÇMALIKLARI OLMAYACAK

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin şunları kaydetti:

“Bakın, yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz, 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Siz kazandınız. Şimdi ‘Anayasa değişikliği ne getirecek?’ diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar iş başına gelme hevesi içerisinde olmayacak. Bu sistemin sahibi millettir, bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Meclis’te bin bir entrika ile kaba kuvvet kullanarak, vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak, her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır.”