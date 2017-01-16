Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin dünyanın en fazla kadın üyesine sahip kadın kollarına sahip olduğu bildirildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 4 milyon 308 bin üyeye sahip olduklarını belirterek dünyanın en fazla kadın üyesine sahip kadın kolları olduklarını, 30 bine yakın aktif yönetici bulunduğunu ifade etti. Çam, bunların sanal üye değil, bütün üyelerin ziyaret edildiğini, telefonla arandığını, sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, 81 il, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlandıklarını, mahalledeki kadın kolu başkanı, kadın kolları yönetim kurulu üyelerinin, o mahallede ne olduğunu çok iyi bildiğini aktardı.

Çam, kadın ve gençlik kolları başkanlarının, Başbakanın yaptığı toplantılarda yürütme kurulu üyesi olarak katıldığına işaret ederek, ülkeye ait değerlendirmeler yapıldığında kendilerinin de söz sahibi olduğunu, bunun motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirtti.

Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: İllerimizde yapılacak bütün çalışmaları, genel merkez kadın kolları başkanlığı olarak koordine ediyoruz, organizasyonu yapıyoruz, yapmaları gerekenlerle ilgili kendilerine materyal gönderiyoruz, video gönderiyoruz, çalışmaların tamamını ellerine veriyoruz, onlara sadece uygulamak düşüyor.