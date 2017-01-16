Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 146’ncı gününde El Bab çevresinde Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında çatışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan ateş desteği veriliyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nın yönetildiği Elbeyli ilçesinde askerlerin barınma ihtiyacının karşılanması için sınır hattına konteynerler sevk edildi. Tırların üzerine konulan konteynerler, sınır hattına gönderildi. Askerlere sınır hattında barınma merkezi oluşturulduğu öğrenildi.