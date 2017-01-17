Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina saldırganının yakalanmasının ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.
Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin ilk açıklama
17.01.2017 - 02:15 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina saldırganının yakalanmasının ardından açıklama yaptı
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,açıklama,
438497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER