Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzutarak müdahale etti. Yangının küçük çaplı olduğu, geminin diğer bölümlerine sıçrama tehlikesinin olmadığı görüldü.
Maltepe açıklarında gemi yanıyor!
17.01.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe açıklarında demirli bir gemide yangın çıktı
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438657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438657.aspx
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