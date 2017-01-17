Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ABD'li vatandaşlarının genel sağlık sigortası ile ilgili kendisinden talepte bulunduğunu söyledi. Erdoğan, ABD'li vatandaşlardan kendisin, sistemi Obama'ya anlatması yönünde istek geldiğini ifade etti.

Üç gün sonra koltuğu Trump'a devretmeye hazırlanan Barrack Obama'nın sağlık hizmetleri alanında getirdiği sistem ABD'de en çok tartışılan konulardan biri. Obamacare adlı sistem 2010 yılında yürürlüğe girdi. ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump ise bu sistemin iptalini istiyor.

'ABD BAŞARAMADI'

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katılan Erdoğan da, konuyla ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Erdoğan, ''Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası belki de dünyadaki tek örnektir. Bu modelin dar bir örneğini ABD uygulamaya kalktı, başaramadılar, vazgeçtiler. Önümüzü kesmeye çalıştılar, yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı, sistem tıkır tıkır işliyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamayı incelemek için dünyanın çeşitli yerlerinden heyetler geldiğini de sözlerine ekledi.

'OBAMA'YA DA SÖYLESENİZE'

ABD'li turistler tarafından sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili kendisine yapılan isteği anlatan Erdoğan şunları söyledi:

''Sultanahmet Camisi'nde Cuma Namazı kıldık. ABD'de gündemde. ABD'li turist grup arkada duruyor, hepsi işaretler falan. Orada konuştuk, 'Genel sağlık sigortasını nasıl halletiniz? Obama arkadaşınız ona da söylesenize' dediler. Ama işte hallolmadı. Bu tolumu hazırlama noktasında da maharet istiyor. Biz halkımızla, STK'larımızla el ele vermek suretiyle başardık. 14 yıl önce bu ülkede her kamu kuruluşunun ayrı hastanesi vardı.''