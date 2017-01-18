Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün finans ayağına yönelik hazırlanan himmet iddianamesinde, şüphelilerin şifreli konuşmaları deşifre edildi. Örgüt elemanlarının toplantılara çağırmak için “kavurmaya davet”, “kışlık lastik” ve “halı saha” gibi tabirler kullandıkları himmet paraları için ise “süt ve kaymak” dedikleri belirlendi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün himmet trafiği ilk kez fiziki ve teknik takiple ortaya çıkarıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede şüpheliler, Ertan G, Murat U., Osman Y. ve Ömer A’ya “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir esnafın 20 Haziran 2015’te yaptığı ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı, ihbar eden kişiden himmet adı altında para toplandığı ve esnafların bu durumdan bıktıklarının belirtildiği ifade edildi. Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı, söz konusu ihbar doğrultusunda alınan mahkeme kararıyla teknik ve fiziki takibe başladıkları belirtildi. FETÖ/PDY içerisinde himmet toplama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilen şüphelilerin iddianamede, gizliliğe riayet ettikleri, telefonda şifreli konuştukları ve mesajlaştıkları, toplantılara şifreli bir şekilde örgüt elemanlarını çağırdıkları vurgulandı. Himmet toplantısı için “yüzmeye beklemek”, “kavurmaya davet”, “çay programı”, “halı saha”, “kışlık lastik’ gibi kelimeler kullanıldığı tespit edildi. Himmet paraları da “tereyağı”, “kaymak”, “ayakkabı” diye nitelendirilerek şifrelendiği iddianamede yer aldı. İddianamede, örgüt mensuplarının şifreli konuşmaları da yer aldı. Buna göre, şüpheli Murat U’nun Halil Ö’ye “Bu akşam sütü de kaymağı da bizim eve getiriyorsun... Saat 8’de bekliyorum seni. Gecikme hanım tereyağı yapacakmış ha ona göre” sözleri yer aldı. Osman Y’nin ise telefondaki örgüt üyesine “Abi havuza bekliyoruz, geliyor musun?” dediği, buna karşılık “Geleceğim de şortumu evde unutmuşum” diye cevap verdiği kaydedildi. Bunun üzerine Osman Y. “Yedek şort var alırız, bekliyorum” diyerek karşılık verdiği vurgulandı.

Yine başka bir görüşmede şüpheli Murat U’nun, Ertan G’ye “Akşam Serhat beyler kavurma yapacakmış” demesi üzerine Ertan G’nin “He, kurban kavurması, iyi olur” diye karşılık verdiği görüldü.