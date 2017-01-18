Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Reina saldırısını düzenleyen terörist Abdulkadir Masharipov’un sağ alındığı operasyonla ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Operasyondan 3 gün önce teröristin kaldığı ev belirlendi. Esenyurt’taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı. Teröristin sağ alınması için tüm riskler değerlendirildi. Bu görev için özel bir ekip oluşturdu. Ardından düğmeye basıldı. Baskın anında terörist polise direnmeye çalıştı. Sivil ekiplere saldırmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi. Olayın ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan DEAŞ’lı terörist Masharipov’un yakalandığı operasyonla ilgili kameralar karşısına geçti.

7200 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARAMASI

Vali Şahin: “Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan’da eğitim almış, 4 dil bilen bir terörist. Ülkemize 2016 yılı Ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir’de istihbarat daire başkanlarının desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist önce Başakşehir’de ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu’dan gelerek eylemini gerçekleştiriyor. Polisimiz çok büyük emek sarf etti. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, 2 adet tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ve pek çok metaryal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir, parmak izi de uyuşmuştur. Terörist ile birlikte bir Iraklı erkek şahıs, 3 bayan değişik ülkelerden, ele geçirilmiş durumda. O civarda olay gecesi 5 adres takip ediliyordu. Terörist bu adreslerden birinde ele geçirildi. Teröriste o gün yardım eden birileri var. Sorgulama aşamasında bunlar ortaya çıkacaktır.

YANINDA ÇOCUĞU YOKTU

Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi ciddi çalışmalar yaptı. Yurtdışına kaçma imkânı bulsaydı belki de kaçacaktı. Çocuk yakalandığında yanında değildi. Eşinden alınan bilgiler bu operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Burada vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli. Bu operasyonlar boyunca yaklaşık 2 bin 200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu tür hassasiyetlerinin artarak devamını bekliyoruz.”

Vali Şahin “Zanlıyı yakalayan İstanbul polisi ödüllendirilecek mi” sorusuna “Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır” diyerek yanıt verdi. Ortaköy saldırganının yakalanmasından sonra Vali Şahin ve Çalışkan’ın düzenlediği basın toplantısı dünya da birçok haber kanalı ve ajansı tarafından canlı verildi.

ARKASINDAKİ GÜÇ ÇIKARILMALI

Başbakan Binali Yıldırım, saldırganın yakalanmasına ilişkin “Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir” dedi.

TERÖRİSTİN EVİNDE İLGİNÇ NOT: Sen çok delisin

Özbek asıllı DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un kaldığı evden görüntüler yayınlandı. Evde bol miktarda yiyecek ve içecek olması dikkat çekti. Te- levizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri bulunuyor. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyor. Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri ve saç düzleştirici maşa da yer alıyor. Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biri. Evde kalanlar dışarı çıkmamak için çok sayıda yedek ampul bile almışlar. Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD doları dışında, Libya ve Irak paraları ile bozuk avrolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. Göz lensi ve “Sen çok delisin” ve ‘Seni seviyorum Dina’ yazılı not ise diğer bir ayrıntı.

Fark edilmemek için siyahi kadınları kullanmış!

Esenyurt 911 Sokak’taki sitede gerçekleşen operasyonda Reina katliamını gerçekleştiren terörist Masharipov ile birlikte 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanlardan 1’inin Kırgız asıllı erkek, 3’ünün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar ise yaşananları anlattı. Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisinin de bir tekme attığını söyledi.