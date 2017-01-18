Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Masharipov, dün gece yapılan başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Teröristle birlikte biri Iraklı erkek ve 3 kadın da aynı evde gözaltına alındı. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesini bu olaya ayırarak teröristi bir kadının ihbar ettiğini belirtti.

"PARAYI VE KADINI TAKİP ET, O SENİ KATİLE GÖTÜRÜR"

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

"'Parayı ve kadını takip et, o seni katile götürür' diye bir kural vardır. Reina saldırganı yakalandığında yanında 197 bin dolar çıktı. Saldırgan kaçmak üzereyken yakalandı. Karısı eylemden bir süre sonra gözaltına alınmıştı. O da çok iyi yetiştirilmiş bir DAEŞ militanı olduğundan kocası için "IŞİD'e sempati duyduğunu bile bilmiyordum" dedi. Ama burada kadının takibi farklı.

"3 GÜN ÖNCE GETİRİLMİŞ"

Reina saldırganı Esenyurt'taki lüks siteye 3 gün önce getirilmiş. Ancak son 12 gün Esenyurt bölgesindeymiş. Yakalanmamak için üç günde bir ev değiştirmiş. Aile havası vermek için kadınlarla birlikte aynı evde kalmalarına özen gösterilmiş. Birkaç kez çok yaklaşılmış. Ancak son anda aranılan adresten kaçırıldığı tespit edilmiş.

"BİR KADIN İHBAR ETMİŞ"

Bir kadının ihbarı Emniyet'in işini kolaylaştırmış. Son gün 5 ayrı yer için operasyon düzenlenmiş, birinde ele geçirilmiş. Reina saldırganının ele geçirildiği operasyon 20 dakika sürmüş. Çok kısa bir sürede tamamlanabilirdi. Ama o zaman da öldürülüp etkisiz hale getirilirdi. O durumda sadece bir terörist öldürülmüş olurdu, şimdi Reina saldırısının aydınlatılmasını sağlayacak kişi elimizde.

"İLK 3 GÜN KARANLIKTA"

Reina saldırganına ilişkin ilk üç gün karanlıkta. Reina'daki katliamdan sonra nasıl kaçtı, nerede saklandı, İstanbul'da bir yerden diğerine kimler tarafından ve nasıl götürüldü? Sorguda bunlar ortaya çıkacak. Terörist, DAEŞ'ın askeri birimi içinde özel olarak yetiştirilmiş, suikast timinden. Sadece Türkiye açısından değil, uluslararası camianın yürüttüğü DAEŞ'le mücadeleye önemli katkı sağlayacak çapta bilgiler alınabilir."