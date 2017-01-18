Bartın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan adli tıp kurumunda görevli doktor M.D., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün yeniden adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Adli Tıp uzmanı FETÖ'den tutuklandı
18.01.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da adli kontrol şartı ile serbest bırakılan adli tıp uzmanı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Etiketler : bartın,adli tıp,adli tıp uzmanı,
439020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439020.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER