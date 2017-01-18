Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hazırlanan iddianamede sanık olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ünal Tanık dün Yalova'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevkedilen Ünal Tanık soruşturma savcılığı tarafından tutuklamaya sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Tanık İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi Selami Yılmaz tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Sabah