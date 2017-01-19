Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güntepe, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullandığı iddiasıyla yakalandı. Kayınvalidesinin Yakut Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınan Güntepe, 1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Elâzığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanmıştı. Güntepe’nin aradan 50 gün geçmesine rağmen görevine başlamadığı, raporlu olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla PKK’nın hedefi hâline gelen ve bu yüzden suikast tehdidi aldığını söyleyen Güntepe’nin ByLock’tan gözaltına alınması takipçilerini şoka uğrattı. Gelişme, Twitter’da TT oldu. Kadir Güntepe, Amasya Hamamözü Kaymakamı’yken, üç hafta boyunca ulaşamadığı Spor Genel Müdürü’ne “Padişah mısın ki üç haftadır makamınıza ulaşamıyorum” diyerek açık mektup yazmış, bunun üzerine Beytüşşebap’a gönderilmişti. Dağa çıkıp askerlerle poz veren Güntepe “Hedef olmayalım diye teröre karşı susanlar! Korkaklık hayatı uzatmayacağı gibi cesaret de hayatı kısaltmayacaktır. Ömrü veren Allah’tır” şeklinde Tweetler atmış, bunlar bolca paylaşılmıştı. Güntepe, hakkında “Beytüşşebap Kaymakamı JİTEM’ci görevini üslenmiş” diye mesaj atan HDP milletvekili Ferhat Encü’ye de “Bana bak çapsız vekil! O mesajı tıpış tıpış sileceksin! Değil sen, feriştahınız gelse mücadelemden vazgeçmeyeceğim” diye rest çekmişti.