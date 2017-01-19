Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.
TSK: 18 terörist öldürüldü
19.01.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon hava unsurlarınca üç hedef imha edildi.
Etiketler : fırat kalkanı,
439205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439205.aspx
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