Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında FETÖ’nün haberleşme programı By lock kullandıkları iddiasıyla Bolu merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltı alınan 27 kişiden 15’i adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şahısların arasında 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 10 polis memurunun olduğu ifade edildi. Sabah saatlerinde KOM ekipleri tarafından 14 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.