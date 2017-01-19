Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında FETÖ’nün haberleşme programı By lock kullandıkları iddiasıyla Bolu merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltı alınan 27 kişiden 15’i adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şahısların arasında 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 10 polis memurunun olduğu ifade edildi. Sabah saatlerinde KOM ekipleri tarafından 14 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Bolu’daki FETÖ operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi
19.01.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda by lock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında iki emniyet müdürü ile 13 polisinde bulunduğu 15 kişi ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler : bolu,fetö,operasyon,
439368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439368.aspx
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