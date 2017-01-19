Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında Batı'ya sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB başta olmak üzere pekçok uluslararası kuruluş ülkemize haksız ithamlar yöneltiyor. Müttefik dediğimiz, stratejik ortak dediğimizlerin yalanlarını, ikiyüzlülüklerini saymıyorum bile. Ama buradan tekrar söylüyorum; ne raporu hazırlarsanız hazırlayın. Bizim raporumuzun sahipleri buradadır. John'un, Hans'ın raporu bizi bağlamaz. Bizi Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin raporu bağlar." dedi.

Türkiye'nin savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçtiğini ilan eden Erdoğan, "Bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye savunma pozisyonunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Kimsenin bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanımızı genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları

"Anayasa değişikli vesilesi ile yönetim şeklinin tartışıldığı bu dönemde buluşmamızın anlamlı doluğunu düşünüyorum. Anayasa değişikliği münasebetiyle ülkemizin yönetim sisteminin enine boyuna tartıştığımız bu bulaşmanın anlamlı olacağına inanıyorum. Ülkenin son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Arayış bir türlü bitmemiştir. Yaşadığımız pek çok darbeyi, darbe girişimlerini, vesayet baskılarını da unutmamak gerekiyor. Yerli yerine oturmayan, milleti mutmain etmeyen bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin yeni sistem arayışı işte bu ihtiyacın neticesidir. Meclis'teki süreç tamamlandıktan sonra konu milletin huzuruna gelecek ve herkes izahını itirazını milletimize yapacaktır.

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRDIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE

Ülke ve millet olarak kısa sürede o kadar çok, önemli hadiseyi üst üste yaşadık ki, artık öncelik sıralaması yapmakta doğrusu zorlanıyoruz​.Aynı anda hem terör hem de ekonomi cephesinde savaşıyoruz. Yaşadığımız sorunların hiç biri bize mahsus olmamakla beraber bizi diğer ülkelerden ayırıyor. Mesela hedef aldığı tek ülke Türkiye. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmemiştir.

2 BİN YILLIK ULU ÇINAR

Bakın size bir hikaye anlatayım, ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmur ve güneşle hızla büyüyen kabak, neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Böbürlenen kabak çınara 'Sen ne kadar sürede bu hale geldin' diye sormuş. Çınar '90 yılda' derken, kabak 'Ben 2 ayda senin boyuna geldim' demiş. Yaprakları dökülen kabak, duruma şaşırmış. Çınar, 'Benim 90 yılda geldiğim yere sen 2 ayda geldiğin için ölüyorsun' diye cevap vermiş. Biz bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik; 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyetimiz, coğrafyamızda 1000 yıllık varlığımız vardır. Biz göçebe devleti değiliz. Kökü mazide olan ati bir devletiz. Dünya tarihinde zulümle büyüyen vardır. Ama zulümle abad olan hiçbir ülke, toplum, lider yoktur.

BU MİLLET KÜLLERİNDEN DOĞARAK YİNE SİZİ BOĞAR

Allah izin verirse 15 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak. İnşallah 2023'e o köprüyü de yetiştireceğiz. Türkiye'ye ve bu millete bunlar yakışır. Bundan dolayı kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın 1 numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey! Onun için "Bak paranı, dolarını kısarız" diyorlar. Neyi kısarsanız kısın, evelallah bu millet küllerinden doğarak yine sizleri boğar.

BUNLAR AHLAKSIZ

17-25 Aralık'ta hukuk üzerinden, adalet üzerinden saldırı başlattılar. Milletimiz tezgahı gördü. Bölücü örgüt çukur eylemleriyle vatandaşlarımızı devletinden koparmak istedi. Batıdan gelenler doğru Güneydoğu'ya gittiler. Ama bunlar ahlâksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makinalarıyla o çukurları açıyorlar, bunları görüyorlar ve hala onu savunuyorlar.

BATI'YA TEPKİ: ÖZGÜRLÜK BU DEĞİL YAHU!

Bir belediye çukuru niye açar? Güvenlik gücü oraya girmesin diye bunu açtılar. Ey Batı, yahu siz bunları savundunuz be! Bunların arkasında durdunuz, yanında yer aldınız. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir sıkıntınız yok, özgürlük bu değil yahu! Özgürlük bu insanlara, insanca yaşama erdemini huzurlarına götürmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Marmaray'dan, Avrasya'dan, Osmangazi Köprüsü'nden, Çanakkale Köprüsü'nden inşallah 1 numaralı havalimanından geçer. Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık, onlar gittiler onu bombaladılar. Bu batı ne yaptı, gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığımız, bildiğimiz yolda halkımızın hizmetkarı olarak hizmete devam edeceğiz.

PYD VE YPG İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

DEAŞ, PKK, PYD sınırdaki yerlerimizi vurmaya çalıştılar. Sabır, sabır dedik Özgür Suriye Ordusu'yla Cerablus'tan girdik ve oradaki kuşatma harekatı devam ediyor. DEAŞ tamamen kaçıyor. PYD ve YPG ile mücadele sürüyor, sürecektir. Hep ne diyorum; terörden arındırılmış güvenli bölge. Bu bizim hakkımız. Benim vatandaşım sürekli tehdit altındaysa vatandaşımızı koruma altına almak görevimizdir. Can ve mal güvenliği bizim için en önemli görevlerdir. Irak'ta benzer oyunların hazırlıkları içindeler. Sayın Başbakanımız bakanlarıyla Irak ziyareti yaptı. Pekçok şey konuşuldu. İnanıyorum ki bundan sonra orada öyle şeyler olmayacak. Çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonun bu kadar uzamasının sebebinin de gayet iyi farkındayız. Herkesin bir hesabı varsa bu milletin, ümmetin, hepsinden önemlisi Allah'ın da bir hesabı var.

NE MAĞDURU YA!

Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz, bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yıkılmış olur. Bu şuurla hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Sadece bölücü terör örgütüne karşı mücadelede 971 asker, polis ve korucumuzu 330 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. 12 bin terörist ve ona yardım edenler tutuklandı. 15 Temmuz'da 248 şehit, 2 bin 193 gazimiz var. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları "Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?" Ne mağduru? Doğu-Batı Almanya birleşmesinden sonra 600 bin kişi işten çıkarıldı. Siz ne zannediyorsunuz? Bir devlete ihanet olacak, ihanet edenler devletin içerisinde olacak, siz yeniden inşa, ihya hareketi yapacaksınız hala bu mikroplar, virüsler hainler orada duracak, böyle şey olmaz.

AB'YE REST: NE RAPORU HAZIRLARSANIZ HAZIRLAYIN

DEAŞ'ın çeşitli şehirlerde gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep'te çoğunluğu çocuk 56 vatandaşımızı, yılbaşındaki saldırıda 38 kişiyi kaybettik. Bir de bunun ekonomi boyutu var. Döviz kuru üzerinden ekonomimize darbe vuruyorlar. Yatırımları engellemek için her fırsat kullanılıyor. AB başta olmak üzere pekçok uluslararası kuruluş ülkemize haksız ithamlar yöneltiyor. Müttefik dediğimiz, stratejik ortak dediğimizlerin yalanlarını, ikiyüzlülüklerini saymıyorum bile. Ama buradan tekrar söylüyorum; ne raporu hazırlarsanız hazırlayın. Bizim raporumuzun sahipleri buradadır. John'un, Hans'ın raporu bizi bağlamaz. Bizi Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin raporu bağlar.

TÜRKİYE HÜCUM POZİSYONUNA GEÇTİ

Bu ülkeyi etnik köken, mezhep, meşrep, terör örgütleri, ekonomi üzerinden yıkamadılar, artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde. Bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye savunma pozisyonunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Kimsenin bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanımızı genişleteceğiz. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye bunu başarabilecek güce, azme, kararlılığa sahiptir. "