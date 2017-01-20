Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov’un yakalanması sürecinde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yapılan paylaşımların hedef şaşırtmak için olduğu bildirildi.

Bilgi kirliliği yapan paylaşımların birçoğu aslında saldırının ilk gününden beri profesyonel bir dezenformasyon çalışması şeklinde yapıldığı bildirildi. Öte yandan DEAŞ terör örgütünün operasyonların yapılmasını engellemek için bu tür sitelerde yapılan fotoğraflar, paylaşımlar ve resmî kaynakmış gibi haberleştirildiği tespit edildi. Hesaplar ve siteler araştırıldığında, bu kişilerin yurt dışında olduğu ve paylaşımların özellikle yapıldığı belirlendi. Hesapların sahiplerinin kendilerini polis ya da istihbaratçı olarak tanıttığı ve polisin görevini aksatmak ve farklı yönlendirmeler yapmak maksatlı olduğu belirlenen bu kişiler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir soruşturma başlattı.

3 YARDIMCISI VARMIŞ

Öte yandan sorgusu devam eden Abdulkadir Masharipov, kendisine yardım eden 3 teröristin olduğunu söyledi. Masharipov’un ailesinin de Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği kaydedildi. İran sınırından yürüyen ailenin Iğdır’da DEAŞ’lılar tarafından alındığı ve Konya’ya getirildiği bildirildi. Abdülkadir Masharipov katliam gecesi evine dönüp 4 yaşındaki oğlunu da yanına alıp kaçmıştı. Baskın anında bulunamayan oğlunun DEAŞ’lı bir terörist tarafından götürüldüğü iddia edildi.

RAKKA’YA KAÇACAKTI

Teröristin Esenyurt’ta kaldığı evi kiralayan DEAŞ’lı teröristin verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Masharipov Esenyurt’taki adresten önce Silivri’ye ardından da Çanakkale’ye geçecekti. Çanakkale’de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir’e ardından Hatay’a, oradan da Rakka’ya kaçacağı ortaya çıktı.