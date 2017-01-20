Adıyaman merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında İHA'lar tarafından görüntülenen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Jetler, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarken, ardından bölgeye kobra ve skorsky tipi helikopter gönderildi.
Operasyon sürüyor.
Adıyaman'da PKK operasyonu
20.01.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Adıyaman merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında İHA'lar tarafından görüntülenen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Jetler, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarken, ardından bölgeye kobra ve skorsky tipi helikopter gönderildi.
Etiketler : Adıyaman,pkk,
439612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439612.aspx
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