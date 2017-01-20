Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 256 kişinin tutuklandığı, 86 şüphelinin gözaltında olduğu, 528 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.

Bin 635 kişi meslekten ihraç edildi



Bin 91'i adli kontrol olmak üzere bin 665 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 552 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 635 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 19 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 269 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 689, idari işlem sayısı ise 2 bin 475" denildi.Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 130 emniyet mensubu tutuklandı, 446 emniyet personeli hakkında idari işlem başlatılırken, 15 emniyet mensubu firar etti, 39 emniyet mensubu ise gözaltında bulunuyor. 26 asker tutuklanırken, 1 asker gözaltında, 4 asker firar etti, 91 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 125 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısının 34 olduğu, 351 akademisyen hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 860 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 655 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edildi, 105 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.