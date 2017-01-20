Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Şimşek İHA'ya yaptığı açıklamada; Mesut Barzani, Staffan de Mistura, Nasser Sami Judeh ile birlikte katıldığı oturumda konuşmacıların Suriye ve Irak ile ilgili görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Oturumda, "Suriye'deki trajedinin müsebbibi Esad'tır" diyerek olayların bizzat sorumlusunun Esad olduğuna işaret ettiğini belirten Bakan Şimşek,

"Onun içinde olduğu bir çözümü içselleştirmek mümkün değil. Amerika üzerine düşeni yapmadı. Rusya ve İran sahada durumu değiştirdi. Şimdi esas odaklanmamız gereken konu ateşkes ile insanların hayatının korunmasıdır" dediğini hatırlattı.

Rus internet sitesi Sputnik'e dayandırılarak verilen haberin Türkiye'de bazı yayın organları tarafından da gerçekmiş gibi alıntılanarak servis edildiğini belirten Bakan Şimşek, bütün dünyanın canlı yayında izlediği bir konuşmanın bu derece çarpıtılmasının düşündürücü olduğunu söyledi.