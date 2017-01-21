Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen TSK bünyesindeki görevliler olduğu tespiti yapılan Nevşehir merkezli İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak, Mersin ve Ankara illerinde 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.