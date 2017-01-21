Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş Yarbay Z.E, teğmenler M.D. ve İ.E.Ö, astsubaylar A.O, S.A, E.Ş, B.B, S.D, Y.I, M.Ç, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Çavuş N.A. ile Uzman Çavuş M.İ. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski asker de aranıyor.