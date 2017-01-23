Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliklerine ilişkin referandum kampanyası hazırlıklarını sürdüren AK Parti yönetimi, 15 Şubat’tan itibaren meydanlara inmeye hazırlanıyor. Kampanyada kullanılacak söylemleri belirleyen AK Parti yönetimi “Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum” sloganı ile vatandaştan destek isteyecek. Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliklerine ilişkin referandum takviminin netleşmesi ile birlikte, AK Parti kampanyada izleyeceği yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında geçen hafta yapılan MYK’da da gündeme gelen kampanya hazırlıkları kapsamında sistemin hangi başlıklarla halka anlatılacağı konusunda “8 maddede cumhurbaşkanlığı sistemi” başlıklı tanıtım broşürleri hazırlanıyor. CHP tarafından yöneltilen “rejimin değiştirildiği, diktatörlüğün geleceği” gibi iddiaları da çürütecek söylemlerin yer aldığı tanıtım kitapçıklarında yer alacak bazı başlıklar şöyle:

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIYOR: Türkiye Devletinin rejimi ilelebet Cumhuriyettir. Bu değişiklikle yönetim sistemi netleşiyor. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmiyor.

ÜNİTER YAPI: Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı korunuyor. Üniter yapı ile hükümet sistemleri arasında mutlak bir ilişki yoktur.

MİLLÎ İRADE GÜÇLENİYOR: Diktatörlük gelmiyor. Milli iradenin üstünlüğü pekiştiriliyor. Meclis ve Cumhurbaşkanı farklı ama eş zamanlı seçimlerde seçiliyor.

BÜROKRATİK VESAYET: Bürokratik vesayet sona eriyor. Cumhurbaşkanının en az yüzde 51 ile seçilme ve meşruiyetini milletin seçiminden alma zorunluluğu ile kurumsal siyasi istikrar ve mutlak millet egemenliği anayasal güvenceye kavuşuyor.

SÜRESİ BELLİ OLMAYAN YÖNETİCİLER: Bitimsiz, yani süresi hangi seçimde biteceği belli olmayan yöneticiler dönemi bitiyor. Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilir.

SINIRLI DEĞİŞİKLİK: Anayasa değişikliği sınırlı bir değişimdir. Hükûmet sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, vesayet odaklarını, bürokratik oligarşiyi yok etmeyi hedefleyen sınırlı bir değişimdir.

AK PARTİ-MHP UZLAŞMASI: Bu değişiklikler uzlaşmaya dayanan anayasa değişiklikleridir. Bu sınırlı değişikliği 1 Kasım seçimlerinden toplamda yüzde 62’den fazla oy almış iki partinin ortak çalışmasıdır.

SON SÖZ MİLLETİN: Anayasa değişikliği teklifinde son söz halkımızındır. Halk oylamasında “evet” kararı çıkması ile tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası milletin parmakları ve iradesi ile değiştirilecektir.