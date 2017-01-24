Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Mersin merkezli 7 ildeki operasyonda 30 kişi yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Kütahya ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 3 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.