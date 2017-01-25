Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497’si tutuklu 900 hâkim-savcı ile 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosyalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak. Resmî Gazete’de 7 Ocak’ta yayımlanan OHAL kapsamındaki 680 sayılı KHK ile Askerî Hâkimler Kanunu ve Yargıtay Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu’nda bazı değişiklik yapılmasının ardından, hâkim-savcı ile vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları, ilgilinin (şüphelinin) görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığına gönderilmeye başlandı. Bu bağlamda, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘’ByLock’’u kullandığı veya örgüt ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497’si tutuklu 900 hâkim-savcı ile aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da bulunduğu 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Soruşturma dosyalarına bakmakla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde 4 savcı görevlendirildi. Savcıların, dosyaları tekrardan ele alarak inceleyeceği, şüphelilerin birbirleriyle irtibatı varsa gruplar hâlinde, yoksa tek şüpheli halinde iddianamelerin yazılacağı öğrenildi. Şayet şüpheliler hakkında dava açılırsa yargılamasını da İstanbul’daki ağır ceza mahkemeleri yapacak.