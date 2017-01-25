Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazıları halen Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan FETÖ üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 11 öğretim görevlisinden 7'si Bursa, Konya, Isparta, İstanbul, Manisa ve Ankara'da gözaltına alındı. 4 kişinin ise firarda olduğu öğrenildi. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak ve 6415 Sayılı Terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçları kapsamında gözaltına alınan C.K. D.H. E.G. İ.Y. M.A. İ.H.K.ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı BYLOCK kullandıkları ve bazılarının ise FETÖ/PYD Terör Örgütü liderinin muhtelif zamanlarda vermiş olduğu talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları tespit edildi. Firardaki 4 kişinin ise arandığı öğrenildi.