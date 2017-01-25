Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.