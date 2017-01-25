Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında son dakika kararı!
25.01.2017 - 11:49 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.
Etiketler : Gültan Kışanak,Sebahat Tuncel,hdp,haberler,
441165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441165.aspx
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