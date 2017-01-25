Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gece yarısı çok sayıda ev ve işyerine baskın düzenledi. Operasyonunun örgütün haberleşme programı by lock kullananlara yönelik yapıldığı belirtildi. Operasyonda aralarında öğretmen, asker ve üst düzey yöneticilerin olduğu öğrenilen 20 kişi gözaltına alınarak ifadeleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüler.