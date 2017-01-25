Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gece yarısı çok sayıda ev ve işyerine baskın düzenledi. Operasyonunun örgütün haberleşme programı by lock kullananlara yönelik yapıldığı belirtildi. Operasyonda aralarında öğretmen, asker ve üst düzey yöneticilerin olduğu öğrenilen 20 kişi gözaltına alınarak ifadeleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüler.
Bolu’da FETÖ operasyonu
25.01.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında by lock kullandıkları iddiasıyla aralarında öğretmen ve askerlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
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