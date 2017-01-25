Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, anayasa teklifiyle ilgili olabildiğince hızlı hareket edeceklerini söyleyerek "CHP AYM'ye başvurabilir, bunlara alışığız." dedi.

"FAZLA UZATMADAN TEKRAREN TBMM'YE GÖNDERECEĞİZ"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmalarından satır başları:

"Fazla uzatmadan hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı bu kararlı adımı bizler de TBMM'ye tekraren göndereceğiz

CHP'NİN AYM HAMLESİNE CEVAP: BİZ BUNLARA ALIŞIĞIZ

Tabi muhalefet anayasa mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici niye oraya gidiyorsun deme hakkımız yok. Ama bunlara da tabi alışığız. AYM'ye çok sık gitme anlayışı da var ülkemizde. Temenni ederim ki AYM de bu konu hakkında kararını verir. Çünkü milletimiz heyecanla bu konuda atılacak adımın hazırlığı içinde. Ülkemiz için hayIlı olur diyorum."