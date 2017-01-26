​Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.