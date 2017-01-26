Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK: 23 terörist öldürüldü
26.01.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı Harekatı'nın 156'ncı gününde 206 DEAŞ hedefinin vurulduğu, 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : tsk,fırat kalkanı,suriye,
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