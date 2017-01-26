Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 20 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise Adliyeye sevk edildi.