Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 20 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise Adliyeye sevk edildi.
Niğde’de 13 eski emniyet mensubu tutuklandı
26.01.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 13 kişi tutuklandı.
Etiketler : niğde,emniyet,fetö,haberler,
441509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441509.aspx
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