Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), bugün Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı 724 seferin yapılmasının planlandığını bildirdi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'daki iki havalimanından toplam 724 seferin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için uçuşlarına ait güncel bilgileri 'thy.com.tr' internet sitesinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.