Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Devlet kurumlarının milli çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor.

Özellikle son 15 yıllık dönemde savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve modernizasyon konusunda ciddi mesafe kaydedildi. Bundan sonraki aşamada ise sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor. yenisafak.com olarak sizler için her hafta bir milli projeyi ele alıyoruz. Bu hafta Boran projesini (105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs (HTHÇO) Atış Kontrol Sistemi) aktaracağız.

Türk mühendislerin ürünü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Aselsan tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Türk mühendislerinin ürünü Boran 105 mm'lik çekili obüs topu milli olarak geliştirildi.

Topçunun hareket yeteneğini arttırmak ve esnek direkt ateş yeteneğini sağlamak maksadı ile helikopter ile taşınabilen hafif ve yüksek atış süratine sahip topçu silahı atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Dakikada 6 atış

Dakikada 6 atış yapabilen ve standart mühimmatlar ile birlikte maksimum 17 km menzile sahip Boran, bu menzil ile kendi sınıfındaki en uzun

menzilli çekili obüs toplarından bir tanesi olma özelliği taşıyor. Farklı ve modern mühimmatlar ile menzil artışı da sağlanabiliyor.

Modern atış kontrol sistemiyle donatılan çekili top, yapılan testlerde hedeflerini çok yüksek isabet oranıyla tam isabetten vuruyor ve dağıtıcı gücü istenilen seviyede bulunuyor.

Tasarım ve geliştirme süreci devam eden Boran 105 mm'lik çekili obüs topu ayrıca T-70 Karaşahin ve Boeing CH-47F Chinook tipi genel maksat ve kargo helikopterleri tarafından taşınabilecek ve kolayca sevk edilerek anında operasyona hazır hale getirilebilecek.





Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Boran obüsünün özelliklerini Twitter hesabından paylaştı.