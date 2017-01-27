Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Esenyurt’ta polis aracına düzenlenen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şerif Turunç, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma Savcılığında ifadesi alınan Turunç’un soruların büyük çoğunluğuna cevap vermek istemediği ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt’ta polis aracına saldırı eylemlerini kabul ettiği öğrenildi. Savcılık ifadesini aldığı Turunç’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 4 şüpheliyi serbest bıraktı. İstanbul Nöbetçi 13’üncü Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Turunç, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “tasarlayarak adam öldürme”, “sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi satın alınması, bulundurulması veya taşınması“ suçlarından tutuklandı.



Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 20 Ocak 2017 günü saat 20.00 sıralarında roketli saldırı düzenlenmişti. Aynı gün kısa bir süre sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığına da saldırı düzenlenmiş, saldırıya ilişkin bir şüpheli ölü olarak yakalanmıştı. Esenyurt ilçesinde resmi polis aracına silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, park halinde bulunan araçların arkasından görevlilere ateş açılmıştı.