Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırıyı duyuran CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş yaşanan olayla iligli hastane önünde bir açıklama yaptı. Yarkadaş "Dün gece saat 01.00 sularında arkadaşımızın aracına ateş açıldı. Arkadaşımız iki yerinden yaralandı. Ameliyat edildikten sonra şu anda sağlığının iyi olduğunu öğrendik"diye konuştu.

Saldırıya uğrayan M.D ’nin babası İlyas D. yaşanan saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. İlyas D. "Daha önce herhangi bir tehdit aldığı falan yoktur. Hafriyat işiyle uğraşıyor. Kendi işimizi yapıyoruz, ekmeğimizdeyiz. 2 kurşun isabet ettiğini biliyoruz" dedi.