Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
29.01.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : deaş,el bab,
442276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442276.aspx
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