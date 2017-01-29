Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.