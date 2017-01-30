Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından “ikinci kuşak” olarak yetiştirilen, Ankara’da himmetten sorumlu olan tutuklu iki önemli “imam”ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında dava açıldı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Serdar Coşkun tarafından okul-derneğe bağış ile kurban parası adı altında esnaftan çek-senet toplayan sonra da bunu kurdukları şirket sayesinde paraya çeviren bu şekilde örgüte maddi destek sağlayan aralarında FETÖ’nün Ankara himmet imamı Süleyman Savat ve Tamer Tıbık’ın da olduğu 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, özellikle örgütün Ankara’daki mali yöneticileri olarak belirtilen Süleyman Savat, Selâmi Tuğrul ve Tamer Tıbık’ın örgütün ekonomik kaynaklarının toplanıp sisteme sokulması işini sürekli ve devamlı bir şekilde organize ettikleri bilgisi yer aldı. İddianamede bu kişiler için “Çek-senet olarak esnaftan toplanan himmet gelirinin paraya tahvil edilmesini yönettikleri, civar illerden ve Ankara’dan toplanan çek ve senetlerin bedelinin bankadan tahsil edilmesi için örgüt tarafından şüphelilere ulaştırıldığı, daha alt birimlerinden kendilerine gelen çek ve senet bedellerini diğer şüpheliler vasıtasıyla bankadan para olarak çektirip elden örgütün meşru görünen kurumlarına ulaştırdıkları belirlenmiştir” denildi.

İddianamede, 32 kişinin Ankara başta olmak üzere 42 değişik ilden toplam 6 milyon 259 bin lira tutarında 211 adet çek ve 84 adet senet tahsilatı yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu paraların ise herhangi bir bankacılık işlemi kullanılmadan canlı kuryelerle yurt dışına iletildiği ifade edildi.

7’SİNDE “BYLOCK” ÇIKTI

Şüphelilerden 7’sinin örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edildi. Söz konusu haberleşme programını kullanan kişiler arasında örgütün “FETÖ’nün ihtiyarlayan ilk kuşağının yerine yetiştirilen ikinci kuşak yöneticileri” olarak nitelendirilen Ankara himmet imamı Süleyman Savat ve örgütün finansal sorumlularından Tamer Tıbık da bulunuyor.