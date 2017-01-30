Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.
Aydın’da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
30.01.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Aydın,FETÖ,
442556 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442556.aspx
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