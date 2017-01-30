Hakkında “Zorla getirilme” kararı bulunan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarını izlemek amacıyla adliyeye geldi. Yıldırım, mahkeme salonunda gözaltına alındı.