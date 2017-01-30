Hakkında “Zorla getirilme” kararı bulunan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarını izlemek amacıyla adliyeye geldi. Yıldırım, mahkeme salonunda gözaltına alındı.
HDP’li Nadir Yıldırım gözaltına alındı
30.01.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, milletvekillerinin duruşmasını izlemek amacıyla geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı.
Etiketler : Nadir Yıldırımi hdp,gözaltı,
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