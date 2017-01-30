Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 12 eski kamu personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ soruşturması
30.01.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 eski kamu personeli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 12 eski kamu personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Etiketler : Kocaeli,fetö,
442601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442601.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER