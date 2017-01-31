Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Müezzinoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum.

Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak.

(Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları) Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi

Emekliye promosyon ödemeleri Mart ayı itibariyle başlayacak. Promosyon ödemesinin Mayıs ayında tamamlanmasını protokole koyuyoruz. Mayıs'ı geçmeyecek ve taban ücretin altına inmeyecek