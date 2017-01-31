Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli Kahramanmaraş ve Malatya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen polislere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.