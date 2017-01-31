Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde bulunan 6 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1’i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.