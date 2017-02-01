Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 35'i polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 35 kişiden 10'u tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.